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В АвтоВАЗе объяснили, почему на Lada 4x4 не установлен более мощный мотор

Техника

Также сотрудники компании ответили на другие вопросы

Тольятти, Самарская область, 24 мая 2019, 12:18 — REGNUM  Почему на Lada 4×4 не установлен более мощный мотор и на многие другие вопросы ответили представители тольяттинского автозавода. Об этом сообщает издание «За рулем».

Как объяснили в АвтоВАЗе, более мощный мотор на Lada 4×4 может нарушить баланс характеристик автомобиля и потребует переделки трансмиссии, подвески, кузова и тормозов.

Кроме того, представители автопроизводителя ответили на вопрос о возможности установки системы электронного контроля устойчивости ESC на Lada 4×4.

«Подобные изменения требуют достаточно сильного вмешательства в конструкцию автомобиля. С учетом возраста конструкции и объемов продаж это экономически нецелесообразно», — сообщили в АвтоВАЗе.

Напомним, Lada 4×4 укомплектована 1,7-литровым двигателем ВАЗ 21 214, который выдает 83 л. с.

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