Москва, , 11:56 — REGNUM Составлен рейтинг лучших летних шин в России по результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат».

Аналитики агентства выяснили, что автолюбители чаще всего предпочитают покупать шины японской компании Bridgestone. Индекс удовлетворенности шинами этого бренда составляет 9,06 балла из 10 возможных.

Вторую строчку в рейтинге занимает французский бренд Michelin (9,05 балла). На третьем месте шины финского бренда Nokian — его показатель 8,86 балла.

Четвертое и пятое места у Pirelli и Continental (8,82 балла). Также в пятерку лидеров вошел японский производитель шин Yokohama с показателем удовлетворенности 8,8 балла.

Кроме того, выше среднего значения по выборке были оценены ещё два шинных бренда: Goodyear (8,75) и Hankook (8,71). Всего 7,69 балла у бренда «КАМА».

Сообщается, что в онлайн-опросе, который проходил в апреле 2019 года, приняло участие 3 тыс. респондентов.

«При выстраивании рейтингов по оценке удовлетворенности летними шинами в расчет были взяты только бренды, шины которых на момент опроса используют более 5% респондентов. Участники опроса выставляли оценки по 10-балльной шкале, где 10 соответствовало ответу «Полностью удовлетворен», а 1 — «Совершенно не удовлетворен», — говорится в сообщении агентства.

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