Компания Nissan назвала лучшие дилерские центры в России

Москва, , 11:27 — REGNUM Официальный импортер автомобилей японской марки Nissan в РФ — компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» подвела итоги работы дилерских центров и назвала лучшие дилерские предприятия по итогам 2018 года. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба компании.

За Глобальную премию Nissan (Global Award) боролись 132 дилерских центра Nissan и 64 центра Datsun на территории России и Белоруссии.

В итоге призы получили пять дилерских центров. Это дилерские центры в Москве (РОЛЬФ), Твери (Союз-Т), Новосибирске (Эксперт СВ), Санкт-Петербурге (Аврора-Авто) и Вологде (Марка). Свои награды победители получат в июне 2019 года. Представители дилерских центров отправятся за своими наградами в Мадрид на матч финала Лиги чемпионов.

Кроме того, в Москве состоялось награждение Национальной премии Nissan (National Award).

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» наградила дипломами лучших дилеров в основных направлениях бизнеса: продажи, послепродажное обслуживание, качество обслуживания клиентов, Nissan Finance. Названы и награждены дипломами победители по основным направлениям бизнеса бренда Datsun: продажи, послепродажное обслуживание, качество обслуживания клиентов, Datsun Finance», — говорится в сообщении компании.

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