Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross

Тольятти, Самарская область, , 10:48 — REGNUM Новый автомобиль тольяттинского завода Lada Granta Cross будет доступен в девяти цветах. Об этом 24 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроме стандартных автомобильных красок Lada (белой 240 «Белое облако» и черной 672 «Пантера»), новые cross-версии универсала Granta будут предлагаться в цветах: «Аурум» (код 134), «Сердолик» (код 195), «Голубая планета» (код 418), Рислинг (код 610), Техно (код 618), Борнео (код 633) и Кориандр (код 790).

Отдельно стоит выделить расцветку «Аурум» (код 134), которая не так давно появилась в палитре АвтоВАЗа. Это фирменный для этой модели цвет. Он олицетворяет энергию золота, солнца и пламени.

Напомним, Lada Granta Cross появится в продаже летом 2019 года.

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