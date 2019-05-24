Рынок коммерческих авто в странах ЕС вырос на 7,8% — АСЕА

Брюссель, , 10:21 — REGNUM В странах ЕС в апреле 2019 года было зарегистрировано на 7,8% больше коммерческих автомобилей, чем в апреле 2018 года. Это следует из отчёта Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Рост рынка коммерческих авто в странах ЕС продолжается четвертый месяц подряд. Этому способствовал рост продаж в сегментах фургонов и грузовиков. С января по апрель 2019 года количество зарегистрированных коммерческих автомобилей выросло на 5,8%. Всего за этот период в европейских странах было продано 871 100 новых авто.

В апреле 2019 года в ЕС было зарегистрировано 215 497 коммерческих авто. Все три крупнейшие рынки ЕС продемонстрировали рост: Франция (+12,7%), Италия (+11,6%) и Германия (+10,1%).

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