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Uber запустит в Лондоне сервис по прокату электрических велосипедов — СМИ

Техника

Приложение начнет действовать с 24 мая

Лондон, 24 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Сервис такси Uber запускает в Лондоне свое приложение по прокату электрических велосипедов JUMP. Об этом 24 мая сообщает Reuters.

Uber уже предоставляет в аренду 350 велосипедов в столице Великобритании. Приложение начнет действовать с 24 мая. Пользователи смогут разблокировать велосипед через приложение Uber за 1 фунт (примерно 82 рубля). Причем первые пять минут езды предоставляются бесплатно, а затем — 12 пенсов (около 10 рублей) в минуту.

Напомним, электрические велосипеды JUMP сдаются в аренду по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах и Канаде, а также в столицах Германии и Франции.

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