Обнародован рейтинг самых распространённых автомобилей в Москве

Москва, , 09:36 — REGNUM Составлен рейтинг самых распространённых автомобилей в Москве на начало 2019 года. Об этом 24 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего на начало 2019 года в столице числится 3,7 млн машин.

Первую строчку самых популярных машин в автопарке Москвы занимает Hyundai Solaris. Этой моделью владеют почти 86 000 жителей столицы.

На втором месте — Ford Focus. В московском автопарке их количество составляет 85 800 единиц.

На третьем месте южнокорейская модель KIA Rio. Этой моделью владеют 79 600 москвичей.

Четвертое и пятое места занимают Skoda Octavia (72 100 шт.) и Volkswagen Polo (59 000 шт.) соответственно.

В десятку самых популярных автомобилей столицы также входят: отечественные LADA 2107 (56 300 шт.) и LADA 2106 (54 500 шт.), внедорожник японского производства Nissan X-Trail (50 900 шт.). Кроме того, в рейтинг входят ещё два отечественных авто: «пятёрка» (50 000 шт.) и «четвёрка» (48 400 шт.).

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