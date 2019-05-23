В США испытывают боеголовки для ракет, подобных «Искандерам»

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM В США корпорация Raytheon заявила об успешном тестировании модернизированной боевой части для будущей высокоточной ракеты DeepStrike, сообщает 23 мая Defence Blog.

Первые лётные испытания новой ракеты корпорация рассчитывает провести в конце 2019 года, а сейчас в ходе испытаний уточнили поражающий эффект боеголовки, изучив распределение её фрагментов по итогам взрыва.

Представители Raytheon уже заявили, что результаты испытаний превзошли предъявляемые армией США требования к поражающему эффекту новой боеголовки.

Высокоточная управляемая оперативно-тактическая ракета DeepStrike должна заменить в армии США ракеты семейства Army Tactical Missile System (ATACMS). Модульная конструкция ракеты должна обеспечить простоту её модернизации в случае необходимости. Разработчики сообщают, что новая ракета будет способна с высокой точностью поражать наземные цели на удалении от 60 до 499 км.

По планам корпорации Raytheon, все испытания новой ракеты должны завершиться к октябрю 2024 года, после чего ракета пойдёт в серийное производство.

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