Компания Volvo отзывает в России 79 машин

Москва, , 15:49 — REGNUM Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат машины Volvo моделей S90 и XC60.

Причиной отзыва авто стал дефект передних кресел автомобилей моделей S90 и XC60, реализованных с 2018 года по настоящее время.

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что в результате исследований «было установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем». В случае аварии это может повлиять на конструкцию и положение сиденья.

ООО «Вольво Карс» сообщает, что владельцы Volvo указанных моделей могут посетить ближайший дилерский центр для проведения соответствующих ремонтных работ. Ремонт транспортного средства будет осуществляться бесплатно.

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