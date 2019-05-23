Четверг, 23 Мая 2019 года
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Компания Volvo отзывает в России 79 машин

Техника

Отзыву подлежат модели S90 и XC60

Москва, 23 мая 2019, 15:49 — REGNUM  Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат машины Volvo моделей S90 и XC60.

Причиной отзыва авто стал дефект передних кресел автомобилей моделей S90 и XC60, реализованных с 2018 года по настоящее время.

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что в результате исследований «было установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем». В случае аварии это может повлиять на конструкцию и положение сиденья.

ООО «Вольво Карс» сообщает, что владельцы Volvo указанных моделей могут посетить ближайший дилерский центр для проведения соответствующих ремонтных работ. Ремонт транспортного средства будет осуществляться бесплатно.

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