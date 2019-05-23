Четверг, 23 Мая 2019 года
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BMW представила две новые модели кроссоверов

Техника

В линейке BMW — это самые мощные модели

BMW представила две новые модели кроссоверов
Иллюстрация: Bmwblog
BMW X7 M

Берлин, 23 мая 2019, 15:17 — REGNUM  Немецкая компания BMW AG представила новые модели BMW X5 M50i и BMW X7 M50i. Об этом сообщает Bmwblog.

В линейке BMW — это самые мощные модели. С 0 до 100 км/ч BMW X5 M50i разгоняется за 4,3 секунды. У BMW X7 M50i этот показатель составляет 4,7 секунды.

Под капотом кроссоверов мощная бензиновая V-образная «восьмерка», работающая в паре с тремя (либо одним) электромоторами. Обе получили под капот наддувную «восьмёрку» объёмом 4,4 л. Мощность у моделей будет 530 л. с.

Также модели оснастили задним дифференциалом M Sport с электронноуправляемой блокировкой.

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