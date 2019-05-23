Названы самые популярные новые автомобили на Северном Кавказе

Москва, , 15:10 — REGNUM В апреле 2019 года в Северо-Кавказском федеральном округе больше всего было куплено моделей тольяттинского автозавода Lada Granta. Об этом 23 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Продажи Lada Granta в этом регионе за месяц составили 775 машин. Этот показатель на 25,4% больше результата 2018 года. Вторую строчку занимает Lada Vesta, которая лидировала в регионе в прошлом месяце. Сейчас её продажи снизились на 11,6%.

Тройку лидеров замыкает японская Toyota Camry. В апреле 2019 года на Северном Кавказе было продано 346 единиц. Рост продаж этой модели по сравнению с прошлым годом составил 61,7%.

Четвёртое и пятое места заняли KIA Rio (344 ед.) и Hyundai Solaris (223 ед.). Далее в модельном рейтинге самых продаваемых авто на Северном Кавказе идут: Lada Largus (144 ед.), Volkswagen Polo (142 ед.), Hyundai Creta (124 ед.), Lada 4×4 (117 ед.) и KIA Sportage (51 ед.).

Напомним, в апреле 2019 года на Северном Кавказе было продано 4,3 тыс. новых легковых машин, что на 6,5% меньше, чем в апреле 2018 года.

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