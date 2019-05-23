Названы победители конкурса «Международный двигатель года 2019»

Штутгарт, Германия, , 14:34 — REGNUM Лучшим мотором года, согласно конкурса «Международный двигатель года 2019», стал битурбо мотор V8 от Ferrari. Об этом сообщается на сайте Ukimediaevents.

Двигатель года на 21-ом международном конкурсе моторов выбирали 69 членов жюри из 32 стран. Результаты конкурса были озвучены в рамках выставки «Engine Expo + Powertrain Technology Show 2019» в выставочно-торговом центре «Messe Stuttgart» недалеко от немецкого города Штутгарт.

В итоге итальянский 3,9-литровый 720-сильный двигатель от Ferrari стал победителем. Первое место данный мотор занимает уже четвертый год подряд. В 2019 году он стал ещё и лучшим в номинации «Лучший двигатель спорткара» и лучшим среди движков мощностью более 650 л. с.

Среди двигателей до 150 л. с. победил трёхцилиндровый мотор на один литр Ford EcoBoost. Турбированная четвёрка на два литра Audi TFSI стала лучшей в номинации «От 150 до 250 л. с.», а 2,5-литровый турбомотор Porsche — лучшим среди двигателей «От 250 до 350 л. с.».

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