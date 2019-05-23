Четверг, 23 Мая 2019 года
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Тюнинговый ГАЗ-21 выставлен на продажу почти за 19 млн рублей

Техника

Основные детали для машины были позаимствованы у Mercedes-Benz 500 SL

Тюнинговый ГАЗ-21 выставлен на продажу почти за 19 млн рублей
Иллюстрация: Carsweek
Тюнинговый ГАЗ-21

Краснодар, 23 мая 2019, 13:43 — REGNUM  В Краснодарском крае выставлена на продажу тюнинговая «Волга» 1970 года выпуска за 18 млн 750 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Авито.

Машину модернизировало ателье «Автотюнинг 4×4 Белореченск». Теперь это самая дорогая модель ГАЗ-21 в РФ среди подержанных машин.

Сообщается, что тюнеры от советского ГАЗ-21 оставили только кузов, который тоже подвергся некоторым изменениям.

Основные детали для машины были позаимствованы у Mercedes-Benz 500 SL. Автор объявления назвал машину «Волком в овечьей шкуре». От Мерседеса взяты шасси, коробка передач, тормозная система, мотор, гидравлика, электрика и пакет безопасности. Поэтому по паспорту транспортного средства это именно Mercedes-Benz.

Автомобиль «намотал» всего 67 580 км, то есть эксплуатировался лишь в рамках заводской обкатки.

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