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Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5%

Техника

По итогам апреля 2018 года

Москва, 23 мая 2019, 13:28 — REGNUM  В апреле 2019 года с конвейеров российских автопредприятий сошло на 5% легковых автомобилей больше, чем в апреле 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.

Всего в апреле 2019 года было выпущено 147 тыс. автомобилей.

Также сообщается, что за период с января по апрель 2019 года российские заводы произвели 531 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель на 4% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Производство грузовых машин, по данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-апреле 2019 года составило 29,4 тыс. штук, что на 3% меньше прошлогоднего показателя.

Апрельский же уровень производства грузовых машин в РФ — 14,3 тыс. единиц, что соответствует показателю 2018 года.

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