KIA обнародовала первые фото салона нового кроссовера для России

Москва, , 12:04 — REGNUM Южнокорейская компания KIA обнародовала первые фотографии салона своего нового компактного кроссовера, созданного для российского рынка. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба компании.

Новый кроссовер сегмента B от южнокорейского производителя должен появиться в России в 2020 году. Его премьера в Южной Корее состоится летом 2019 года.

«Салон автомобиля ориентирован на молодых, технически продвинутых покупателей, предпочитающих простоту и смелое дизайнерское решение», — говорится в сообщении компании.

Салон новинки обшит высококачественными материалами. В автомобиле установлена навигационная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма. Система подсветки KIA Sound Mood Lighting создает необходимое освещение салона.

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