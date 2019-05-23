Разгонный блок для запуска обсерватории «Спектр-РГ» допущен к заправке

Королёв, Московская область, , 11:50 — REGNUM Совет главных конструкторов по лётным испытаниям разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска обсерватории «Спектр-РГ», одобрил решение о его допуске к заправке и дальнейшим работам по плану подготовки к пуску ракеты, сообщила пресс-служба РКК «Энергия».

ДМ-03 — одни из основных отечественных разгонных блоков. Он предназначен для осуществления запусков космических аппаратов с низкой околоземной на высокоэнергетические орбиты, в том числе на геостационарную, высококруговые и высокоэллиптические орбиты, а также отлетные траектории к Луне и планетам Солнечной системы.

Планируемая дата запуска астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» — 21 июня 2019 года. Аппарат отправится в космос с космодрома «Байконур».

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