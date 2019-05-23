В Перми «Волге» придали вид американского авто 1950-х годов

Пермь, , 11:38 — REGNUM Жители Перми модифицировали ГАЗ-3102, придав ему вид американского авто середины прошлого столетия. Об этом 23 мая сообщается на портале SpeedMe.

На пермских дорогах появилась необычная ярко-красная машина с необычной для отечественной марки формой кузова. Авто имеет большое количество хромированных деталей.

По словам владельца машины Евгения Гущина, изменения коснулись только кузова, а вся техническая часть осталась прежней. Автомобиль оснащён 406-ым двигателем мощностью 131 л. с. Мотор работает в паре с 5-скоростной механической коробкой передач. Гущин сообщил, что максимальная скорость, которую ему удалось «выжать» из авто — 170 км/ч.

«Я немного занимался машинами. Напоследок решил и для себя сделать. Для себя, для сына. Просто делали для души. Мне очень нравятся автомашины выпуска 1950-х годов и такой комплектации», — сообщил отец Евгения Анатолий.

На доработку авто было израсходовано более 200 тысяч рублей.

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