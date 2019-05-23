Продажи автопроизводителя Renault Samsung Motors в марте сократились на 49%

Пусан, Южная Корея, , 11:32 — REGNUM Южнокорейская компания Renault Samsung Motors является производственным предприятием №1 в городе Пусан по объему производства, экспорту, продажам. К такому выводу пришли представители торгово-промышленной палаты Пусана и исследовательского центра при национальном университете Пугён. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В 2018 году продажи автомобилей Renault Samsung Motors составили 5,6 трлн вон (~$4,7 млрд), больше всего автомобилей данной марки было продано в Пусане.

Известно, что объем производства и продажи компании неуклонно растут, после кризиса и реструктуризации, произошедших в 2010—2013 годах.

«Renault Samsung Motors — одна из крупнейших компаний Пусана в сфере обрабатывающей промышленности и машиностроения. Учитывая важность местной экономики мы должны урегулировать трудовой спор и разработать стратегию и вернуть все в прежнее русло», — сообщили представители администрации города.

Отмечается, что в марте 2019 года продажи южнокорейского автопроизводителя Renault Samsung Motors сократились на 49%, до 13 797 единиц. Спрос и экспорт сократились из-за сокращения производства, вызванного забастовкой на заводе в городе Пусане.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество проданных автомобилей Renault Samsung Motors в марте