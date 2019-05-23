В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Петербурге власти рассматривают возможность приспособления опор уличного освещения в качестве базовых станций для будущих сетей 5G.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.

При использовании таких опор двойного назначения необходимо, чтобы антенны сотовых операторов соответствовали городскому архитектурно-эстетическому облику, а в случае прекращения договора аренды с владельцами базовых станций и демонтажа оборудования опора продолжала бы служить для обеспечения наружного освещения.

Предполагается, что доходы от размещения базовых станций ГУП «Ленсвет» направит на реализацию работ по реконструкции и развитию объектов наружного освещения Петербурга. Это позволит сэкономить деньги городского бюджета и налогоплательщиков.

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Как сообщалось, запуск сети 5G в российских городах-миллионниках обойдется в 54−55 млрд рублей, тогда как при отсутствии консолидации расходы бизнеса могут превысить 160 млрд рублей.

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