Китай запустит до восьми спутников позиционирования BeiDou до конца года

Пекин, , 09:53 — REGNUM Китай планирует запустить от шести до восьми спутников системы геопозиционирования BeiDou в текущем году, сообщили на проходящей в данный момент в Пекине 10-й Китайской конференции навигационных спутников, передает 22 мая агентство Синьхуа.

От двух до четырех спутников BDS-3 будут запущены в 2020 году, что позволит заявить о полном завершении формирования системы, было заявлено на конференции. По словам директора Китайской канцелярии спутниковой навигации Жань Чэнци, BDS будет обеспечивать функции передачи коротких сообщений и международной экстренной связи.

Система BDS, независимо разработанная и сконструированная Китаем, в настоящее время имеет 38 орбитальных спутников, включая 18 — семейства BDS-2 и 20 — BDS-3. Китай начал строительство системы BDS-3 еще в 2009 году. Базовая группировка была сформирована уже в конце 2018 года и начала предоставлять услуги по всему миру.

Китай также планирует закончить строительство высокоточной всесторонней системы позиционирования, навигации и синхронизации на основе BDS уже к 2035 году. BeiDou является аналогом американской системы GPS, российской ГЛОНАСС и европейского «Галилео».

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