В Индии предложили электрифицировать мотоциклы и мотороллеры — СМИ

Нью-Дели, , 09:56 — REGNUM Специалисты ведущего исследовательского центра правительства Индии (NITI Aayog) предлагают электрифицировать большинство мотоциклов и мотороллеров в течение шести-восьми лет. Об этом сообщает Reuters.

Проект NITI Aayog, который должен еще будет получить одобрение правительства, предполагает также электрификацию популярных в Индии трехколесных авторикш.

По состоянию на 31 марта 2019 года в Индии было продано более 21 миллиона мотоциклов и мотороллеров. По данным Общества производителей электромобилей, на долю электрических скутеров приходится лишь небольшая доля от общего объёма. Однако продажи за 12 месяцев выросли более чем вдвое — до 126 000 по сравнению с 54 800 годом ранее.

«Мы отстали в электрификации автомобильного сегмента. И теперь Индия решила взять на себя инициативу в области двухколесных и трехколесных транспортных средств», — сообщил источник агентства.

Если это предложение, которое разрабатывается совместно с министерствами тяжелой промышленности, автомобильного транспорта и энергетики, будет одобрено, оно откроет новый рынок для глобальных компаний. Японские компании Yamaha Motor и Suzuki Motor уже разрабатывают планы по реализации электрических двухколесных транспортных средств в Индии.

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