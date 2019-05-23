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Китайские маглевы со скоростью движения 600 км/ч уже на подходе

Техника

Дебют первого китайского прототипа маглева ознаменует серьезный прорыв в создании китайской системы скоростного транспорта

Циндао, Китай, 23 мая 2019, 09:43 — REGNUM  Китай представил в городе Циндао производственную линию прототипа поезда на магнитной подушке (маглев), который способен развивать скорость до 600 км/ч, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Дебют первого китайского прототипа маглева ознаменует серьезный прорыв в создании китайской системы скоростного транспорта на принципах магнитной левитации.

Тестовый прототип призван испытать и доработать ряд ключевых технологий и системных компонентов маглевов и заложить технологический базис для будущего инженерного прототипа, отметил глава команды по разработке и развитию скоростных поездов и главный инженер корпорации CRRC Qingdao Sifang Co. Дин Саньсань.

«Действующий прототип обеспечивает устойчивую магнитную левитацию в статическом режиме», — заявил Дин. По его словам, в настоящее время ведется создание экспериментального центра и центра испытательного производства маглевов, которые будут введены в эксплуатацию в конце текущего года.

Планируется, что производство инженерного прототипа поезда стартует на линии уже в 2020 году, после чего будут проведены всеобъемлющие тесты для дальнейшей верификации технологических стандартов в 2021 году.

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