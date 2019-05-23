Компания Toyota изготовила спецверсию модели Supra

Токио, , 09:26 — REGNUM Японская автокорпорация Toyota изготовила 24 лимитированных Supra с матовой окраской. Об этом сообщает портал Motor1.

Таким образом, автопроизводитель отметил возвращение Toyota Supra на «домашний рынок». Это будет первая серийная модель компании, которая имеет цвет Matte Storm Gray. Выпущены эксклюзивные японские модели будут исключительно для внутреннего рынка.

Сообщается, что право на покупку автомобиля получат победители розыгрыша, который пройдёт в рамках суточного марафона на «Нордшляйфе» 22 и 23 июня 2019 года.

Лимитированная Toyota Supra построена на базе комплектации RZ. Она является максимальной для данного авто в Японии. Под капотом машины 3-литровый 6-цилиндровый немецкий двигатель компании BMW. Его максимальная мощность составляет 335 л. с.

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