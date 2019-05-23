Honda отзывает в США более 100 тыс. автомобилей из-за проблемы безопасности

Токио, , 08:23 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda вынужден отозвать большую партию своих автомобилей в США из-за неисправности подушек безопасности, передает канал n-tv 23 мая.

137 тыс. кроссоверов в США поручено вернуть в мастерские для исправления дефекта. Подушки безопасности могут срабатывать внезапно, без предупреждения. Эта проблема затронула и широко распространенную модель CR-V.

Как подчеркивает компания, дефект не связан с проблемами подушек безопасности производства Takata. Ранее скандал с Takata серьезно повредил репутации автомобилей Honda, когда несколько человек погибли в авариях из-за неисправности оборудования безопасности.

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