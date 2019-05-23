Четверг, 23 Мая 2019 года
08:23:44 МСК

Honda отзывает в США более 100 тыс. автомобилей из-за проблемы безопасности

Техника

Подушки безопасности могут срабатывать внезапно на ходу

Токио, 23 мая 2019, 08:23 — REGNUM  Японский автопроизводитель Honda вынужден отозвать большую партию своих автомобилей в США из-за неисправности подушек безопасности, передает канал n-tv 23 мая.

137 тыс. кроссоверов в США поручено вернуть в мастерские для исправления дефекта. Подушки безопасности могут срабатывать внезапно, без предупреждения. Эта проблема затронула и широко распространенную модель CR-V.

Как подчеркивает компания, дефект не связан с проблемами подушек безопасности производства Takata. Ранее скандал с Takata серьезно повредил репутации автомобилей Honda, когда несколько человек погибли в авариях из-за неисправности оборудования безопасности.

Читайте также: Honda открыла прием заказов на новый электрический хэтчбек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить