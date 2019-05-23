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АвтоВАЗ намерен модернизировать 1,8-литровые моторы

Техника

В 2018 году автопроизводитель уже начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями

Тольятти, Самарская область, 23 мая 2019, 07:50 — REGNUM  Тольяттинский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен изменить конструкцию поршней на двигателях объёмом 1,8 литра. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

По информации портала, изменения у мотора на 1,8 литров будут такие же, как и у мотора на 1,6 литров, который с середины лета 2018 года автозавод начал комплектовать «безвтыковыми» поршнями. Новая конструкция двигателя исключает возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.

Напомним, двигатели объёмом 1,8 литра устанавливаются на Lada Vesta и Lada XRAY.

Ожидается, что авто с модернизированным мотором на 1,8 литра появятся летом 2019 года.

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