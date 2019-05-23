Четверг, 23 Мая 2019 года
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Компания Humbaur представила новый грузовой электрический велосипед

Техника

Сзади него имеется грузовой отсек и навес над водителем

Компания Humbaur представила новый грузовой электрический велосипед
Иллюстрация: Autoreview
Электрический велосипед Flexbike

Берлин, 23 мая 2019, 07:34 — REGNUM  Автопроизводитель прицепов и трейлеров из Германии Humbaur представил ультралегкий грузовоз — электрический велосипед Flexbike. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Велогрузовик представляет из себя трёхколёсную конструкцию с грузовым отсеком сзади и навесом над водителем. К сожалению, стеклоочиститель у этой модели не предусмотрен.

Объём грузового отсека 1,4 кубометра. Его площадь рассчитана на погрузку одной европалеты. Общая грузоподъемность конструкции — 330 кг. Полная масса Flexbike — 490 кг.

В электрическом режиме максимальная скорость велосипеда составляет 6 км/ч. Для увеличения скорости придётся крутить педали.

Скорость зарядки электровелосипеда составляет четыре часа.

Цена велосипеда в Германии около 12 тыс. евро (около 860 тыс. рублей).

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