Пекин, , 05:36 — REGNUM Железная дорога, которая соединит города Карамай и Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, откроется 30 мая, сообщили в компании China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Железная дорога поможет исправить ситуацию, когда город Чугучак являлся единственной столицей округа в Синьцзяне, не имеющей доступа к железнодорожной сети Китая. Дорога протянется на 271 км, в колючая 75 по местности, где зачастую бушуют сильные ветры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлен проект новой скоростной железнодорожной линии Чэнду — Лхаса, которая соединит Тибетский автономный район Китая с другими района страны. Линия станет уже второй, но при этом теперь из Чэнду до Лхасы можно будет добраться не за 48, а за 13 часов.

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