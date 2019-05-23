Четверг, 23 Мая 2019 года
05:37:04 МСК

Железная дорога дойдет до всех округов китайского Синьцзяна уже в конце мая

Техника

Линия Чугучак — Карамай готовится к сдаче в эксплуатацию

Пекин, 23 мая 2019, 05:36 — REGNUM  Железная дорога, которая соединит города Карамай и Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, откроется 30 мая, сообщили в компании China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Железная дорога поможет исправить ситуацию, когда город Чугучак являлся единственной столицей округа в Синьцзяне, не имеющей доступа к железнодорожной сети Китая. Дорога протянется на 271 км, в колючая 75 по местности, где зачастую бушуют сильные ветры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлен проект новой скоростной железнодорожной линии Чэнду — Лхаса, которая соединит Тибетский автономный район Китая с другими района страны. Линия станет уже второй, но при этом теперь из Чэнду до Лхасы можно будет добраться не за 48, а за 13 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай представил проект сложнейшей в мире железной дороги Сычуань – Тибет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить