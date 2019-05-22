В Индии успешно испытали авиационный вариант ракеты BRAHMOS-A

Нью-Дели, , 19:50 — REGNUM В Индии успешно испытали авиационную версию ракеты BRAHMOS-A, поразив ею наземную цель с расчётной точностью, сообщает 22 мая агентство ТАСС со ссылкой на руководство российско-индийской компании-разработчика BrahMos Aerospace.

Уточняется, что запуск крылатой ракеты был произведён с внешней подвески многоцелевого истребителя Су-30МКИ по цели на острове Кар-Никобар. Разработчики утверждают, что ракета была запущена на предельную дальность и поразила цель с расчётной точностью.

За испытаниями следили члены высшего военно-политического руководства страны. По их итогам министр обороны Индии Нирмалу Ситхараман заявила, что теперь боевая мощь ВВС Индии вышла на недостижимый уровень.

Напомним, в Индии полным ходом идёт разработка авиационной версии крылатой ракеты BRAHMOS-A массой 2,5 тонны. Ранее в Индии была принята на вооружение сверхзвуковая крылатая ракета аналогичного типа, которую можно запускать с субмарин, надводных кораблей или земли. Ракета BRAHMOS является совместной разработкой Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) и Российского «НПО Машиностроения», которые в 1998 году сформировали ООО BrahMos Aerospace Ltd. Считается одной из самых скоростных крылатых ракет в мире и способна поражать цели на расстоянии от 120 до 290 км в зависимости от траектории полёта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны рассказали о сопровождении самолетами США российских Ту-95МС