Среда, 22 Мая 2019 года
20:25:36 МСК

Каспийская флотилия пополнится авиационной эскадрильей

Техника

Подразделение будет укомплектовано самолётами и вертолётами амфибийного типа

Махачкала, 22 мая 2019, 19:18 — REGNUM  В составе Каспийской флотилии появится авиационная эскадрилья, вооружённая самолётами Бе-200 и вертолётами Ми-14, сообщил 22 мая журналистам командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

По его словам, оснащение нового подразделения позволит более успешно проводить поисково-спасательные операции и более оперативно оказывать медицинскую помощь в зоне ответственности флотилии.

«Мы формируем авиационную эскадрилью. Она будет базироваться в Каспийске и будет сформирована из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14ПВ. Это та авиация, которая в основном решает задачи поисково-спасательного обеспечения, оказание медицинской помощи», — цитирует Сергея Пинчука агентство РИА Новости.

Напомним, самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-14 относятся к амфибийному классу воздушных машин и способны совершать посадку на водную поверхность.

Читайте ранее в этом сюжете: Северный флот провел стрельбы в Белом море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить