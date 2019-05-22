Каспийская флотилия пополнится авиационной эскадрильей

Махачкала, , 19:18 — REGNUM В составе Каспийской флотилии появится авиационная эскадрилья, вооружённая самолётами Бе-200 и вертолётами Ми-14, сообщил 22 мая журналистам командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

По его словам, оснащение нового подразделения позволит более успешно проводить поисково-спасательные операции и более оперативно оказывать медицинскую помощь в зоне ответственности флотилии.

«Мы формируем авиационную эскадрилью. Она будет базироваться в Каспийске и будет сформирована из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14ПВ. Это та авиация, которая в основном решает задачи поисково-спасательного обеспечения, оказание медицинской помощи», — цитирует Сергея Пинчука агентство РИА Новости.

Напомним, самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-14 относятся к амфибийному классу воздушных машин и способны совершать посадку на водную поверхность.

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