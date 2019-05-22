В США прошли очередные испытания конвертоплана V-280 Valor

Вашингтон, , 17:30 — REGNUM В сухопутных войсках США принята программа JMR-TD, которая предполагает разработку летательных аппаратов с вертикальным взлетом. Данные аппараты в перспективе должны заменить вертолеты Boeing AH-64 Apache и Sikorsky UH-60 Blackhawk. Конвертоплан Bell V-280 Valor разрабатывается компанией Bell Helicopter Textron Inc.

Конвертоплан — это специальный летательный аппарат, сочетающий в себе возможности самолета и вертолета. Такой аппарат оснащен поворотными движителями, как правило, винтовыми. Во время взлета и посадки они работают на подъем, а в полете — на тягу.

По мнению экспертов, V-280 Valor относится к конвертопланам третьего поколения. Заявлены следующие характеристики данной машины. Крейсерская скорость составляет 520 километров в час. Боевой радиус действия — около 500−800 морских миль (926−1482 километров). Полезная нагрузка — 5400 килограмм. Вместимость — четыре члена экипажа и 14 военнослужащих в полной экипировке.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант создания и ударной версии V-280 Valor с размещением оружия как на крыльевых пилонах, так и во внутренних отсеках.

На днях компания Bell объявила о еще одном успешном испытании нового конвертоплана и опубликовала соответствующее видео. По результатам испытаний был сделан вывод, что аппарат имеет хорошую управляемость для пилотов во время низкоскоростных маневров без ущерба для скорости, дальности или полезной нагрузки.

В ВС США на сегодняшний день стоят серийно выпускающиеся конвертопланы Bell V-22 Osprey. Их, как правило, использует Корпус морской пехоты США и Командование сил специальных операций США. V-22 Osprey эксперты относят к конвертопланам второго поколения.