Среда, 22 Мая 2019 года
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Российские РВСН получили ракетные комплексы пятого поколения «Авангард»

Техника

Первый ракетный полк, вооруженный комплексами «Авангард», заступит на боевое дежурство до декабря 2019 года

Москва, 22 мая 2019, 17:22 — REGNUM  В составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создаётся первый полк, вооруженный комплексами пятого поколения «Авангард», сообщает 22 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ со ссылкой на заявление командующего РВСН Сергея Каракаева.

По его словам, полк будет развёрнут в Оренбургской области и войдёт в состав Ясненского ракетного соединения.

Сергей Каракаев отметил, что вся инфраструктура для этого полка уже создана, а на боевое дежурство он заступит до конца 2019 года.

Напомним, созданный в России стратегический ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми боевыми блоками на данный момент не имеет аналогов в мире и обеспечивает преодоление любых существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Первые боевые блоки системы «Авангард» будут нести межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, а впоследствии их планируется устанавливать на межконтинентальные ракеты «Сармат».

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