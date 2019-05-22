Фирма Bosch предложила альтернативу дорогостоящим сенсорам для аэротакси

Герлинген, Германия, , 15:40 — REGNUM Устройство, позволяющее снизить расходы на создание бортовых электронных систем для летательных аппаратов, разработано конструкторами ФРГ. Об этом 21 мая сообщается на сайте компании Bosch.

Новый прибор, предназначенный для аэротакси, отличается компактностью, в его конструкции задействованы автомобильные датчики, выпуск которых осуществляется серийно. Такой подход позволяет отказаться от использования большого количества сенсоров, в задачу которых входит контроль высоты полета и скорости движения аэротакси, поиск места приземления и предупреждения о возникновении каких-либо препятствий, возникающих на пути летательного аппарата.

Отмечается, что устройство даёт возможность определить высоту полета, ускорение и скорость, крен, направление по компасу и атмосферное давление. В данной разработке использованы МЭМС-датчики, продолжительное время применяемые в автомобильных электронных системах.

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