Среда, 22 Мая 2019 года
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Компания Ford представит свой первый электрический кроссовер в 2020 году

Техника

Запас хода авто составит 600 км

Дирборн, США, 22 мая 2019, 15:17 — REGNUM  Американская компания Ford выпустит новый электрокар в противовес будущей модели Tesla Model Y. Об этом 22 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Сообщается, что автомобиль возможно будет называться «Mach-E».

Новый электромобиль будет изготовлен по мотивам популярной модели Ford Mustang. Это первая модель электромобиля автокомпании, которую спроектируют с нуля на собственной платформе. Она даст начало масштабной электрификации модельной линейки компании.

Электрифицированное авто снабдят модульной конструкцией с передним или полным приводом. Запас хода авто составит 600 км.

Ожидается, что серийный выпуск Ford March-E начнется уже в 2020 году.

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