Компания Toyota Motor представила новый минивэн Granvia

Тоёта, Япония, , 14:53 — REGNUM После 17-летнего перерыва Toyota Motor представила минивэн Granvia последнего поколения для австралийского рынка. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Минивэн выпускался с 1995 до 2002 года. При этом на экспорт модель Granvia официально не поставлялась. Однако немало этих машин попали в дальневосточные регионы РФ.

Новое авто будет отличаться не только экстерьером, но и конструкцией ходовой части. Сзади, вместо неразрезного моста на рессорах, появится независимая пружинная подвеска.

В восьмиместном минивэне будут комфортабельные раздельные кресла второго ряда и улучшенная отделка.

Ожидается, что под капотом новинки появится бензиновый двигатель V6 3.5 с максимальной мощностью 280 л. с. или турбодизельный мотор объёмом 2,8 литра и мощностью 176 л. с. Трансмисия — шестискоростная «механика» или «автомат».

Продажи минивэнов в Австралии стартуют в конце 2019 года. Будут ли продавать новинку в других странах пока не сообщается.

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