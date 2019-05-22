Роскосмос продолжает использовать Ту-134

Москва, , 14:30 — REGNUM Роскосмос, как и ряд других министерств и ведомств России, продолжает эксплуатацию самолетов Ту-134, заявили 22 мая в пресс-службе госкорпорации в ответ на сообщения о том, что эксплуатация легендарного самолёта прекращена.

«Полеты на Ту-134 осуществляются в интересах предприятий ракетно-космической отрасли», — отметили в госкорпорации и назвали сообщения в СМИ не соответствующими действительности.

Накануне о последнем рейсе на регулярных внутренних линиях сообщила пресс-служба одного из российских аэропортов. По сведениям воздушной гавани «последний самолёт» после выполнения рейса из Иркутска в Мирный должен направиться в музей авиации и космонавтики Толмачево.

Добавим в настоящее время самолет Ту-134 продолжает эксплуатироваться авиакомпаниями Северной Кореи, Сирии, Судана.