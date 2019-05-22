Раритетный Mercedes-Benz 300SL Gullwing выставили на продажу

Штутгарт, Германия, , 14:13 — REGNUM На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1956 года выпуска. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Всего в 1965 году было произведено 308 таких спорткаров. Цвет кузова машины — «графитовый серый», а салон выполнен в светло-серой гамме.

Под капотом раритетной машины 3,0-литровый мотор с шестью клапанами. Сообщается, что движок был недавно перебран. Также у авто обновленный салон. Кроме того, перед продажей у автомобиля проверили тормозную систему и провели полный комплекс работ по техосмотру. Днище спорткара имеет защиту MB Classic.

Работы по реставрации Mercedes-Benz 300SL Gullwing шли почти три года. Пробег машины составляет 52 тыс. километров.

Цена автомобиля составляет один миллион долларов.

Читайте также: Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России