Среда, 22 Мая 2019 года
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Компания Land Rover представила обновлённый Discovery Sport

Техника

На авторынке авто появится летом 2019 года

Ковентри, Великобритания, 22 мая 2019, 13:54 — REGNUM  Обновлённую модель внедорожника Discovery Sport официально представила британская автокомпания Land Rover. Об этом 22 мая сообщает издание Motor1.

Новинка получила современное оснащение и гибридный двигатель. Однако экстерьер авто изменился не сильно. Поменялся рисунок фар и фонарей, а также вид переднего и заднего бамперов.

Discovery Sport оснастили новым 4-цилиндровым бензиновым движком Ingenium на 246 л. с. и агрегатом на 296 л. с. с 48-вольтовой мягкой гибридной составляющей и вспомогательным генератором.

Внутри авто появились складные кресла второго ряда. Для пассажиров третьего ряда теперь доступны подстаканники. Кроме того, новинку снабдили UBS-разъёмами и 12-вольтовой розеткой с функцией беспроводной зарядкой для телефонов.

На авторынке Discovery Sport появится летом 2019 года. Стоимость авто пока не сообщается.

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