Среда, 22 Мая 2019 года
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Появились подробности о базовой комплектации Lada Granta Cross

Техника

Выход на рынок внедорожной версии универсала запланирован на лето 2019 года

Появились подробности о базовой комплектации Lada Granta Cross
Иллюстрация: Lada.ru
Lada granta

Тольятти, Самарская область, 22 мая 2019, 13:37 — REGNUM  Новый автомобиль тольяттинского завода Lada Granta Cross будет продаваться в трех комплектациях. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Cross-версии универсала Granta в базовой версии Classic будут оснащены 1,6-литровым мотором с максимальной мощностью 87 л. с. Он будет агрегатироваться с 5-скоростной «механикой».

Уже в базовую комплектацию новинки войдут: климатическая система, регулировка кресла водителя по высоте, а также 15-дюймовые литые диски.

Сообщается, что интерьер нового автомобиля получил оранжевую обивку кресел и дверей. Кроме того, у машины будут лакированные элементы аудиосистемы, рулевого колеса и поручней закрытия дверей.

Появление на рынке внедорожной версии универсала запланировано на лето 2019 года

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