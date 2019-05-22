Компания Ford создала спецвнедорожник Explorer для полиции

Дирборн, США, , 12:56 — REGNUM Американская автокомпания Ford создала на базе внедорожника Explorer «универсальный перехватчик» для полиции. Об этом сообщает интернет-портал Cnet.com.

Спецавтомобиль получил название 2020 Ford Police Interceptor Utility. Под его капотом установлен мотор мощностью 318 л. с. и объёмом 3,3 л. Новинка снабжена усиленными тормозами и улучшенной трансмиссией. Кроме того, рама полицейской версии Explorer стала тяжелее на 80 кг для того, чтобы выдерживать столкновения на скорости до 120 км/ч.

Автокомпания произведёт 8 тыс. спецверсий. Около тысячи из них будут оснащены гибридными агрегатами.

Ожидается, что цена нового авто может оказаться примерно на $3,5 тыс. выше, чем у предыдущих моделей.

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