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На Байконуре готовят «Протон-М» для запуска спутника «Ямал-601»

Техника

Началась общая сборка ракеты-носителя «Протон-М»

Москва, 22 мая 2019, 12:30 — REGNUM  Специалисты ракетно-космической отрасли приступили к общей сборке ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М», предназначенной для запуска российского спутника связи и телевещания «Ямал-601», сообщает 22 мая пресс-служба Роскосмоса.

Запуск спутника в интересах компании «Газпром космические системы» планируется на 31 мая. На орбите он заменит аппарат «Ямал-202».

Накануне на Байконуре завершились заключительные проверки космической головной части (КГЧ) ракеты космического назначения. Затем эта часть в составе космического аппарата «Ямал-601» была перемещена в зал окончательной сборки ракеты.

График работ на последующие несколько дней включает механическую и электрическую стыковку КГЧ с «пакетом» из трех ступеней ракеты-носителя «Протон-М», последующие совместные электрические проверки, подвод трубопороводов, а также установку защитного термочехла на головной обтекатель.

После завершения общей сборки ракеты космического назначения начнется её подготовка к транспортировке на технологическую заправочную площадку (ТЗП) для заправки разгонного блока «Бриз-М». Операции на ТЗП завершат подготовку ракеты проводимую на техническом комплексе перед ее вывозом на стартовую площадку.

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