Рэперу Тимати припомнили его слова о службе в армии

Москва, , 11:22 — REGNUM В соцсетях обсуждают новую инициативу рэпера Тимати (Тимур Юнусов), в рамках которой он решил запустить коллекцию одежды совместно с сетью «Армия России». Соответствующий анонс исполнитель опубликовал 21 мая на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BxuENFUnyiE/

Многие пользователи сети сразу же стали говорить о том, как ранее исполнитель высказывался о службе в армии. «Чёртов здравый смысл катится в сторону Black hole», — написал в комментарии пользователь Facebook Вадим Богдан. А Twitter-аккаунт портала «Афиша» напомнил, что в 2009 году рэпер «радовался тому, что из-за татуировок его признали «психически неуравновешенным» и не отправили «попусту тратить свое время» в армии».

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Напомним, в марте 2019 года Тимати раскритиковали в соцсетях за объявление о выпуске беспроводных наушников, которые, согласно заявлению исполнителя, разработала его компания Black Star. Пользователи выяснили, что рэпер продаёт устройство, аналогичное наушникам из известного китайского магазина AliExpress по цене в два раза дороже.

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