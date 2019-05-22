Skoda опубликовала видео нового внедорожника Superb Scout

Млада-Болеслав, Чехия, , 11:08 — REGNUM Чешская автомобилестроительная компания Skoda опубликовала второе тизерное видео, на котором показана внедорожная версия нового Superb Scout. Ролик размещен на официальном сайте компании.

Сообщается, что новинка будет выпускаться в кузове универсал. Привод у авто будет 4×4. Superb Scout снабдят светодиодными матричными фонарями и надписью «Skoda» на крышке багажника. Задние фары также получат последовательные поворотники. Кроме того, они будут соединены между собой тонкой полосой.

Версия Scout имеет модернизированные передний и задний бамперы. На них будут установлены специальные внедорожные накладки. Возможно, что у нового автомобиля будут особые колесные диски.

Вероятно, что новинка получит тот же гибридный агрегат, которым оснащается Passat GTE.

Чешский автопроизводитель запланировал премьеру нового авто на 23 мая 2019 года. Она пройдет во время Чемпионата мира по хоккею IIHF.

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