Microsoft удалила из своего магазина технику Huawei

Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Компания Microsoft удалила из списка своего онлайн-магазина ноутбуки MateBook X Pro от компании Huawei и все другие устройсва китайского производителя. Об этом 21 мая сообщил портал The Verge.

При этом розничные магазины компании продают то, что осталось на складах. Издание отмечает: Microsoft пока что хранит молчание по поводу того, прекратит ли она сотрудничество с китайским производителем. Журналисты неоднократно пытались получить комментарии у её представителей, но они отказывались делать какие-либо заявления о сложившейся ситуации.

Автор статьи отмечает, что MateBook X Pro является одним из лучших ноутбуков, присутствующих на рынке США, однако в случае если Microsoft лишит Huawei лицензии на Windows, он не сможет составить конкуренцию таким ноутбукам как Apple MacBook Pro, HP Specter x360 и Microsoft Surface.

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Напомним, сейчас Microsoft и Huawei сотрудничают, в том числе, в рамках проекта облачного сервиса Microsoft Azure: IT-компания из США использует серверы Huawei. 20 мая 2019 года стало известно, что власти США выдали китайскому производителю временную лицензию, которая позволяет обслуживать сети и мобильные устройства на территории страны.

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