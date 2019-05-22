Китай представил проект сложнейшей в мире железной дороги Сычуань – Тибет

Чэнду, Китай, , 10:34 — REGNUM Вторая железнодорожная линия, связывающая Тибетский автономный район Китая с другими частями страны Сычуань — Тибет, предоставит возможность эксплуатации скоростных поездов скоростью до 200 км/ч, сообщает 22 мая издание China Daily.

Компания China Railway Eryuan Engineering Group Co Ltd., которая занимается строительством линии, опубликовала черновой план, согласно которому поезда по всей протяженности линии Сычуань — Тибет смогут двигаться со скоростью 200 км/ч за исключением ряда участков, где скорость будет ограничена 160 км/ч.

Протяженности линии составил 1600 км, и ее строительство стартует в Чэнду, столице провинции Сычуань, затем пройдет через города Яань и Кандин, а затем достигнет Тибета через город Чамдо, а конечной точкой маршрута станет столица Тибета Лхаса.

Участок дороги Яань — Ньинчи, как предполагают инженеры, станет одним из самых сложных железнодорожных проектов в мире, поскольку он проходит через южный участок Тибетского нагорья и пересекает сразу несколько сложных геологических зон.

Как стало известно несколько ранее, вся протяженность проекта на 80% состоит из тоннелей и мостов, а суммарный перепад высот превысит 16 тыс. метров, что эквивалентно двум высотам самой высокой в мире горы Эверест. По завершению строительства линии, время путешествия между Чэнду и Лхасой сократится с 48 до 13 часов.

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