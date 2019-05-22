Минпром КНР: технология 5G в Китае достаточно созрела для коммерциализации

Пекин, , 09:38 — REGNUM Китайская продукция в сфере технологий связи пятого поколения 5G становится более зрелой, что позволяет ей переходить в плоскость коммерческого использования, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, передает 21 мая агентство Синьхуа.

Основные операторы связи уже опубликовали свои планы по внедрению новой технологии, а также провели все необходимые испытания и эксперименты, заявил директор департамента телекоммуникаций министерства Вэнь Ку.

Благодаря совместным усилиям всех сторон, все звенья промышленной цепочки 5G, начиная от систем, чипов и до терминалов достигли достаточной степени коммерциализации. В дальнейшем министерство продолжит совершенствовать законодательный климат и поддерживать компании в деле создания сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен китайского города Шэньчжэнь на юге страны в пилотном режиме переходит на сети связи пятого поколения, которые предоставляют кратно более скоростной доступ к обмену данными.

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