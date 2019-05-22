Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

Купертино, США, , 09:31 — REGNUM Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру. Компания разослала в СМИ пресс-релиз 21 мая 2019 года.

Отмечается, что ноутбуки, оборудованные 15-дюймовым дисплеем, впервые получили восьмиядерные процессоры i7 и i9 от Intel. Модели с меньшей диагональю оборудованы процессорами с четырьмя и шестью ядрами. Что касается клавиатуры, то согласно заявлению компании у новых MacBook Pro должна быть решена проблема с «залипаниями» клавиш, с которой сталкивались владельцы предыдущих версий устройств.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что акции Apple упали почти на 4% (3,84%), в соответствии с трендом, который демонстрируют цены на акции «высокотехнологичных» компаний США. В их число входят такие организации, как Qualcomm, Micron Technology, Broadcom, Alphabet, Facebook и Microsoft.

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