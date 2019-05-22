Компания Audi представила гибридную версию кроссовера Q5

Ингольштадт, Германия, , 08:39 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi представила новый подключаемый гибрид модификации Q5 55 TFSI e quattro. Об этом сообщается на сайте Motor.

Сообщается, что гибрид кроссовера Audi Q5 способен на электротяге без подзарядки проехать до 40 километров. Средний расход топлива у подключаемого гибрида от 2,1 до 2,4 литра на 100 км.

Агрегат модифицированной Audi Q5 включает в себя «турбочетверку» 2.0 TFSI на 252 л. с. и семискростной «робот», встроенный в 105-киловаттный электромотор.

Общая мощность — 367 л. с. и 550 Нм момента. С 0 до 100 км/час авто разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость гибрида составляет 239 км/ч. На электротяге Q5 55 TFSI e quattro может разгоняться до 135 км/ч.

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