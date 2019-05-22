Среда, 22 Мая 2019 года
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Новые авто от Chevrolet не поедут, если не пристегнут ремень безопасности

Техника

В машинах компании появится функция Buckle to Drive

Детройт, США, 22 мая 2019, 07:54 — REGNUM  У машин компании Chevrolet (подразделение корпорации General Motors) появилась функция Buckle to Drive, которая блокирует переключение коробки передач, если водитель не пристегнул ремень. Об этом сообщается на сайте Motor.

С лета 2019 года на автомобилях Chevrolet Traverse, Malibu и Colorado, изготовленных для американского рынка, функция Buckle to Drive войдет в список стандартного оборудования.

Если водитель не пристегнул ремень безопасности, то функция Buckle to Drive на 20 секунд заблокирует возможность переключения коробки передач. Одновременно с блокировкой включится звуковой сигнал и появится предупредительное сообщение на приборной панели. По замыслу автопроизводителя, это должно напомнить водителям о необходимости пристегнуться.

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