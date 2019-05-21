Все истребители F-35 полностью контролируются компанией Lockheed Martin

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Подкомитет по обороне Палаты представителей США заявил, что позволит потратить только 364 миллиона долларов из 728 миллионов долларов по программе поставки запчастей для истребителей F-35, запрошенных для частей ВМС и Корпуса морской пехоты в 2020 финансовом году, пока Пентагон «не получит адекватное предложение о расходах» от компании Lockheed Martin. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Пытаясь решить проблему нехватки запасных частей для истребителя F-35 по всему миру, министерство обороны США в этом месяце обратилось к Lockheed Martin с предложением сообщить их стоимость и предоставить техническую информацию на данные детали. Это дало бы Пентагону возможность искать собственных поставщиков запчастей или даже производить их на своих складах. Однако компания не ответила на данное предложение.

По мнению экспертов, это начало полномасштабной войны между Пентагоном и его подрядчиком номер один за права интеллектуальной собственности на истребитель F-35 и его программное обеспечение поддержки автономной логистической информационной системы (ALIS).

Одной из главных аномалий совместной программы по созданию и производству истребителей F-35 является то, что первоначальный контракт позволил Lockheed Martin сохранить право интеллектуальной собственности, хотя программа была и остается полностью финансируемой правительством США и его иностранными партнерами.

Владение правами интеллектуальной собственности позволяет компании самостоятельно решать, сколько взимать за свои услуги. Кроме того, она одна контролирует программное обеспечение ALIS и его серверы, без которых F-35 во всем мире не могут работать.

У стран-клиентов есть только два варианта: заплатить любые сборы Lockheed или не платить, и их флот F-35 станет неработоспособным. И правовой защиты не существует, поскольку права интеллектуальной собственности, предоставляемые договором, также закреплены, по крайней мере, косвенно, в различных международных соглашениях, подписанных участвующими правительствами.