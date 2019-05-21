Будет ли замена пушек калибра 30 мм на пушки калибра 57 мм?

Москва, , 22:43 — REGNUM В настоящее время в России идет изучение вопроса замены пушек калибра 30 мм на пушки калибра 57 мм у легкой и средней бронетехники. Пушки калибра 57 мм способны решать широкий спектр боевых задач и поражать цели разных типов. Данную проблему изучают и оценивают Минобороны РФ и корпорация «Ростех». Об этом пишет ТАСС.

Интервью на эту тему дал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин. «Техмаш» также участвует в проведении оценки по данной задаче. На сегодняшний день основной калибр оружейных комплексов для легкой и средней бронетехники — это 30 мм. По мнению Александра Кочкина, для смены калибра на более крупный необходимы значительные финансовые средства, чтобы модернизировать вооружение и военную технику.

В связи с этим данное направление предприятиями «Ростеха» прорабатывается в инициативном порядке.

Разработки в российской оборонке боевых модулей с пушкой калибра 57 мм уже есть. Приведем несколько примеров. Так, в ходе форума «Армия-2018» была продемонстрирована ЗСУ 2С38 «Деривация-ПВО» на базе БМП-3. Новая установка способна поражать самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Она обладает возможностью стрельбы и по наземным целям.

Также на этом форуме была представлена тяжелая боевая машина пехоты Т-15 на универсальной платформе «Армата». На БМП Т-15 установлен боевой модуль «Кинжал» с пушкой 57 мм и противотанковыми ракетами.